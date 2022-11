POL-WND: Auseinandersetzung am Bahnhof

St. Wendel (ots) - Am frühen Morgen des vergangenen Samstages, gegen 04:30Uhr, wurde durch eine Zeugin mitgeteilt, dass sich eine Person an einer verschlossenen Tür des Imbisses, in der Mia-Münster-Straße, in St. Wendel, zu schaffen mache. Der bis dato unbekannte Täter hatte auf der Rückseite des Gebäudes, in Richtung Kugelbrunnen, versucht eine Holztür aufzuhebeln. Der Täter konnte sich jedoch vor Eintreffen der ...

mehr