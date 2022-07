Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Erneute Diebstähle auf Friedhöfen

Grügelborn und Güdesweiler (ots)

Die Polizeiinspektion St. Wendel musste leider erneut Diebstähle auf Friedhöfen aufnehmen. In der jüngsten Vergangenheit (seit Ende Juni bis einschließlich gestern) wurden mehrere Fälle bekannt. Wie bereits berichtet entwendeten die Täter Figuren, meistens aus Bronze, von den Friedhöfen in Haupersweiler und Grügelborn. Letzterer Friedhof in Grügelborn wurde hier erneut zum Tatort. Dort entwendeten die Unbekannten in den neuen Fällen eine Abdeckung einer Vase und eine Madonna aus Bronze. Weiterhin wurden Fälle auf dem Friedhof in Güdesweiler bekannt. Hier trieben die Täter an drei Gräbern ihr Unwesen. Sie entwendeten von den drei Gräbern jeweils eine Bronzefigur und darüber hinaus an einem Grab noch zusätzlich eine Marmorplatte, die mit Kristallen besetzt war.

