POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

St. Wendel (ots) - Am Samstag gegen 08:10 Uhr wurde eine 66-jährige Frau aus Tholey bei einer Kollision mit einem Lkw leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 50-jähriger Mann aus St. Wendel mit seinem Lkw die B 269 aus Richtung Sotzweiler kommend in Richtung Thalexweiler. In Höhe der Anschlussstelle zur BAB 1 kollidierte der Lkw beim Linkseinbiegen mit dem entgegenkommenden Pkw. Die Frau wurde mit leichten ...

