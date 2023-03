POL-Nordsaarland: Verdacht der Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht zwischen Rissenthal und Hargarten

66679 Losheim am See (ots) - Am 12.03.2023, wurden die Beamten der PI Nordsaarland gegen 05:25 Uhr nach Losheim am See gerufen. Die Beamten trafen dort auf einen 37-jährigen Mann aus Rheinland-Pfalz, welcher mit seinem beschädigten Ford Focus in der Straße Weiherberg stand. Die Person konnte als Fahrer des Fahrzeuges ermittelt werden. Da zudem starker Alkoholgeruch ...

mehr