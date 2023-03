Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Festnahme in Wadrill

Wadrill (ots)

Die nächsten 349 Tage wird ein in Wadrill wohnender Mann in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler verbringen müssen. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland konnten den von Seiten der Staatsanwaltschaft Köln Gesuchten am Samstagmorgen, 11.03.2023,um 08.23 Uhr widerstandslos in Wadrill festnehmen. Der bestehende Haftbefehl resultierte aus einem Gesamtstrafenbeschluss des Amtsgerichts Köln wegen eines Betäubungsmitteldeliktes. Die Beamten brachten den Mann zur JVA Ottweiler, da er die im Haftbefehl genannte Summe zur Abwendung der Haft nicht erbringen konnte.

