Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei sucht flüchtigen Rollerfahrer

Wahlen (ots)

Bereits am 28.02.2023 verursachte ein bisher noch unbekannter Rollerfahrer in Wahlen einen Verkehrsunfall und flüchtete danach von der Unfallstelle. Eine Pkw-Fahrerin befuhr um 17.20 Uhr die Dellborner Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Dellborner Mühle. Als die Frau nach links abbiegen wollte, fuhr ihr ein nachfolgender Rollerfahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit und zu geringen Abstands in die linke Fahrzeugseite. Der Rollerfahrer und seine Soziusfahrerin kamen zu Fall und stürzten auf die Fahrbahn. Ein zweiter nachfolgender Rollerfahrer rief den Gestürzten zu, dass sie "abhauen" sollen. Der junge Mann und die junge Frau hoben jetzt den Roller hoch, setzten sich drauf und flüchteten in Richtung Dellborner Mühle. Der Fahrer des schwarz-weißen Rollers soll laut Zeugenaussagen einen schwarz weißen Helm getragen haben. Die unfallaufnehmenden Beamten stellten am Unfallort ein abgebrochenes Teil der Rollerverkleidung sicher. Es ist davon auszugehen, dass der Roller durch den Unfall deutlich sichtbare Schäden aufweist. Ob die beiden Benutzer des Rollers bei dem Unfall verletzt wurden, ist nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass die beiden beschriebenen Rollerfahrer in der Umgebung von Wahlen wohnhaft sind. Wer kann Hinweise auf den unfallbeteiligten Roller oder den geflüchteten Fahrer bzw. die Soziusfahrerin geben? Wer kennt einen solchen weiß-schwarzen Roller, der entsprechende Beschädigungen aufweist oder als unfallbeteiligtes Fahrzeug in Frage kommt? Wer kann Angaben über den zweiten Rollerfahrer, der zur Verkehrsunfallflucht anstiftete, machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871 90010, richten.

