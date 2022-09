Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit Flucht in Bachem

Landkreis Merzig-Wadern (ots)

Am Samstag, den 10.09.2022, kam es um 00:06 Uhr in der Provinzialstraße in Losheim am See zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrzeugführer eines VW Golf auf die Gegenfahrspur geriet und mit einem am Fahrbahnrand geparkten Dacia kollidierte. Die Halterin des geparkten Fahrzeuges wurde auf das Unfallgeschehen aufmerksam und alarmierte die Polizei, während der männliche Unfallverursacher aus seinem Pkw ausstieg. Noch während die Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland sich auf Anfahrt zum Unfallort befanden, wurde der Unfallverursacher von eben jenem durch einen weiteren vor Ort erschienen Pkw abgeholt und entfernte sich somit unerlaubt, da die Feststellung seiner Personalien noch nicht erfolgen konnte. Nur durch den Umstand, dass das Kennzeichen des Pkw, mit welchem der Unfallverursacher abgeholt wurde, durch Unfallzeugen korrekt abgelesen werden konnte, war es den eingesetzten Polizeibeamten möglich, diesen Pkw an der Halteranschrift ausfindig zu machen. An dem Anwesen in Losheim am See wurde den Beamten jedoch trotz offenkundiger Anwesenheit von Personen nicht geöffnet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte daher eine Durchsuchung des Anwesens, das durch eine unverschlossene Kellertür betreten werden konnte. Die Durchsuchung führte zum Antreffen einer männlichen Person, auf welche die zuvor von den Unfallzeugen abgegebene Personenbeschreibung zutreffend war.

Dem vermutlichen Unfallverursacher, der die Tatbegehung bestritt, wurde aufgrund des Verdachts, dass er unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittel stehen könnte, eine Blutprobe durch einen hinzugerufenen Arzt entnommen.

Der Pkw des Beschuldigten wurde zum Zwecke der Durchführung einer Spurensuche sichergestellt. Gleiches erfolgte mit der Kleidung des Beschuldigten, die dieser zum Zeitpunkt des Unfalles trug. Auch der Pkw der Geschädigten musste abgeschleppt werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 10.000,00EUR

An den Maßnahmen waren Beamte der Polizeiinspektionen Nordsaarland und Merzig sowie der Hundestaffel beteiligt.

