POL-Nordsaarland: Munitions- und Drogenfund

66625 Nohfelden-Bosen (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 25.08.2022, auf Freitag, dem 26.08.2022, entwendete ein unbekannter Täter in 66625 Nohfelden-Bosen, vom Gelände des Fahrradverleihs am Center Parc Bostalsee ein mit einem Steckschloss und Metallkette gesicherten Kettcar. Das entwendete Kettcar ist gelb/orange lackiert und an der Säule vor dem Lenker ist eine schwarze Nummer "1" angebracht. Zeugen, welche ...

mehr