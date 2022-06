Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Farbschmierereien an Grundschule und Versorgungshäuschen in Wadern-Nunkirchen

66687 Wadern-Nunkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 13.06. und Dienstag, 14.06.2022, kam es in Wadern-Nunkirchen, sowohl an der Grundschule, als auch an zwei (2) Versorgungshäuschen zu Farbschmierereien und dem Aufsprühen von zum Teil dumpfen Parolen und Kraftausdrücken. Der oder die Täter ließen dabei auch eine leichte Rechtschreibschwäche erkennen. Die Beamten der PI Nordsaarland haben die Ermittlungen aufgenommen und auch die Abteilung Staatsschutz des Landespolizeipräsidiums wird in die Folgeermittlungen eingebunden. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland unter Tel.: 06871/90010 in Verbindung zu setzen.

