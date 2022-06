Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sturz mit Pedelec endet im Krankenhaus

Wadern (ots)

Am Abend des Pfingstsonntages befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pedelec die abschüssige Birkenfelder Straße in Wadern in Richtung Franz-Haas-Straße. Im dortigen Kreisel stürzte er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Boden. Trotz des Tragens eines Fahrradhelms zog er sich u.a. Schürfwunden im Gesichtsbereich zu. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht.

