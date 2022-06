Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall auf der A 62

Türkismühle (ots)

Beide Insassen unverletzt, Totalschaden an seinem Fahrzeug, schwerer Sachschaden an den rechtsseitigen Schutzplanken, das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der A 62, Fahrtrichtung Landstuhl, ca. 1500 m vor der Ausfahrt Türkismühle. Am Nachmittag des Pfingstsonntags, 05.06.2022, war ein 37-jähriger Angehöriger der US-Air-Force zusammen mit seiner Ehefrau auf der A 62 unterwegs. Auf nasser Fahrbahn verlor er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf einer Gefällstrecke zu Beginn einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Audi. In der Folge schleuderte der Wagen gegen die rechtsseitigen Schutzplanken und blieb total beschädigt auf der rechten Fahrbahn liegen. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die A 62 für 90 Minuten halbseitig gesperrt werden. In die Verkehrsunfallaufnahme waren auch Angehörige der Militärpolizei Baumholder involviert. Die unfallaufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland erhoben bei dem amerikanischen Staatsangehörigen eine Sicherheitsleistung zum Zwecke der Durchführung des Ordnungswidrigkeitsverfahrens (Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit).

