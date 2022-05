POL-Nordsaarland: Vandalismus an Enforcement-Trailer

Wadern-Büschfeld (ots) - Am Freitag, dem 06.05.2022, gg. 22:30 Uhr, befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wadern die Eisenbahnstraße in Büschfeld. In Höhe des dortigen Impfzentrums, kam ihnen ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen, der zudem noch teilweise den Gehweg befuhr. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und folgten dem Pkw, der stark in Richtung Limbach beschleunigte. Bei der Kontrolle des Autos wurde ...

