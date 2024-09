POL-Lebach: Verkehrsunfall in Lebach-Landsweiler

Saarwellingen (ots) - Am 28.08.2024 kam es gegen 14:15 h in Saarwellingen in der Wallerfanger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei befuhr ein Pkw die Wallerfanger Straße in Richtung Jasminstraße. Vermutlich noch in der Wallerfanger Straße oder der Ruckertstraße stieß dieser Pkw beim Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, ...

mehr