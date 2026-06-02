POL-SLS: Vermisstes Mädchen zurückgekehrt

Rehlingen-Siersburg (ots) - Am 25.05.2026 wurde die Polizei gegen 04:10 Uhr über einen Brand im Ortsteil Hemmersdorf in Kenntnis gesetzt. Die eingesetzten Kräfte konnten vor Ort eine Stallung in Vollbrand feststellen, der durch die Feuerwehr nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die L 356 musste aufgrund der Löscharbeiten zwischen der L171 ...

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