Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht auf EDEKA-Parkplatz in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Mittwoch, den 24.08.2022, zur Mittagszeit, kam es auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes Saarlouis in der Metzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei, vermutlich beim Rangieren, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 14:20 Uhr, das linke Fahrzeugheck am Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Saarlouis. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen BMW (3er-Reihe). Trotz des regen Personenaufkommens auf dem Parkplatz entfernte sich der Unfallverursacher im Anschluss an den Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Saarlouis zu melden unter der Telefonnummer 06831 - 9010.

