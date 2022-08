Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unbekannter Radfahrer tritt gegen Auto

Saarlouis (ots)

Ein derzeit unbekannter Fahrradfahrer hat am Samstagnachmittag einem anderen Verkehrsteilnehmer gegen die Autotür getreten. Der Vorfall hat sich gegen 16:00 Uhr in der Dieselstraße in Höhe der Einmündung zum Globus-Parkplatz ereignet. An der Fahrertür des Autos ist durch den Fußtritt eine Eindellung entstanden. Wie der Autofahrer gegenüber der Polizei berichtet hatte, handelte es sich bei dem tatverdächtigen Radfahrer um eine männliche Person, die die Haare zu einem Dutt gebunden hatte, ein weißes T-Shirt trug und mit einem Rennrad unterwegs war. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zum Täter bzw. zum Tathergang bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer (06831) 9010 oder per Mail an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell