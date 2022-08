POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Andreas HETTINGER

66740 Saarlouis (ots) - Am Morgen des 15.08.2022 kam es gegen 05:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Metzer Straße in Saarlouis, in Höhe der Einmündung zur Schwarzbachstraße. Die beiden Pkw fuhren stadteinwärts. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger aus Überherrn die rechte Fahrspur und wollte nach links in die Schwarzbachstraße ...

