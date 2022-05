Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: 20-Jähriger Gewalttäter festgenommen

Saarlouis (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Polizeiinspektionen Völklingen und Saarlouis in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde am Montagmorgen ein Untersuchungshaftbefehl gegen einen 20-jährigen aus Saarlouis-Roden vollstreckt. Der amtsbekannte, gewalttätige Heranwachsende konnte an seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden. Der junge Mann ist für mehrerer gefährliche Körperverletzungsdelikte und für eine Raubstraftat verantwortlich. Der Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an.

