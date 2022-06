Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Raubüberfall auf Tankstelle in Sulzbach-Neuweiler

Sulzbach (Saar) (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (02.06.2022) kam es kurz nach 22 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine bereits geschlossene Tankstelle in der St. Ingberter Straße in 66280 Sulzbach (Saar)- OT Neuweiler. Der bislang unbekannte männliche vermummte Tatverdächtige betrat kurz nach Schließung der Tankstelle den Verkaufsraum, in welchem sich noch ein Mitarbeiter befand. Unter Vorhalt eines handelsüblichen Küchenmessers forderte der Täter den Kasseninhalt der Tankstelle, welchen er in der Folge selbst aus einer Geldkassette entnahm. Im Anschluss flüchtete der Täter fußläufig in Richtung der Ortslagen Dudweiler bzw. St. Ingbert. Es wurde ein dreistelliger Betrag erbeutet. Der Mitarbeiter wurde durch die Tathandlung nicht verletzt. Der Tatverdächtige kann derzeit wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,70 m groß, bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze, einer Camouflagejacke, einer Jogginghose und mit einem roten Halstuch im Gesicht vermummt.

Die Polizeiinspektion Sulzbach (Tel. 06897/ 9330) sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. zum Tatverdächtigen machen können. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

