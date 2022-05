Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Sulzbach, Quierschieder Weg

Sulzbach (ots)

Am 25.05.2022 gegen 18:10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Kraftfahrzeugführer mit seinem Pkw die Straße "An der Klinik" in Fahrtrichtung Quierschieder Weg. An der Einmündung "Quierschieder Weg/Fischbacher Weg" nimmt der Fahrer eine Person am Straßenrand wahr, die dort auf die Straße getreten war und offenbar eine Wurfbewegung in Richtung des Fahrzeugführers gemacht hatte. Der Pkw-Fahrer führte unmittelbar eine Gefahrenbremsung durch. In der Folge fuhr dann der hinterherfahrende Pkw auf das bremsende Fahrzeug auf. Die Beifahrerin des vorausfahrenden Pkw musste an der Unfallstelle notärztlich behandelt werden und wurde im Anschluss nach Homburg in die Uniklinik verbracht. Die Person, die auf die Straße getreten war, entfernte sich unmittelbar nach dem Unfall unerkannt in unbekannte Richtung. Beschrieben wird die Person mit südländischem Aussehen, ca. 1,77m groß, dünn, schwarze Haare, Schnurrbart. Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06897/933-0.

