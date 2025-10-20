Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigen Leon Schneider

Polizeiinspektion Völklingen (ots)

Der 15-jährige Jugendliche ist seit dem

17.10.2025, ca. 17:00 Uhr, aus einer Wohngruppe in Riegelsberg abgängig. Bislang ergaben sich keine Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort. Der Vermisste trug bei seinem Verschwinden vermutlich eine blaue Jeans und eine schwarze Daunenjacke.

Personenbeschreibung der Vermissten:

- ca. 163cm groß - ca. 50kg - blonde, kurze, lockige Haare - blaue Augen

Bei Hinweisen bitte Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Völklingen (06898-2020) oder über die 110.

