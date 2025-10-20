POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigen Leon Schneider
Ein Dokument
Polizeiinspektion Völklingen (ots)
Der 15-jährige Jugendliche ist seit dem
17.10.2025, ca. 17:00 Uhr, aus einer Wohngruppe in Riegelsberg abgängig. Bislang ergaben sich keine Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort. Der Vermisste trug bei seinem Verschwinden vermutlich eine blaue Jeans und eine schwarze Daunenjacke.
Personenbeschreibung der Vermissten:
- ca. 163cm groß - ca. 50kg - blonde, kurze, lockige Haare - blaue Augen
Bei Hinweisen bitte Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Völklingen (06898-2020) oder über die 110.
