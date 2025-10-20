POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jähriger Jozefina Ellgass
Ein Dokument
Polizeiinspektion Völklingen (ots)
Die 13 Jährige ist seit dem
17.10.2025, ca. 18:30 Uhr, aus einer Wohngruppe in Riegelsberg abgängig. Bislang ergaben sich keine Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort. Die Vermisste trug bei ihrem Verschwinden vermutlich eine graue Jogginghose, eine graue Sweatjacke mit Pelzkragen und Kunstpelzboots.
Personenbeschreibung der Vermissten:
- ca. 170cm groß - ca. 58kg - lange braun-rote Haare
Bei Hinweisen bitte Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Völklingen (06898-2020) oder über die 110.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell