Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jähriger Jozefina Ellgass

Ein Dokument

Polizeiinspektion Völklingen (ots)

Die 13 Jährige ist seit dem

17.10.2025, ca. 18:30 Uhr, aus einer Wohngruppe in Riegelsberg abgängig. Bislang ergaben sich keine Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort. Die Vermisste trug bei ihrem Verschwinden vermutlich eine graue Jogginghose, eine graue Sweatjacke mit Pelzkragen und Kunstpelzboots.

Personenbeschreibung der Vermissten:

- ca. 170cm groß - ca. 58kg - lange braun-rote Haare

Bei Hinweisen bitte Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Völklingen (06898-2020) oder über die 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell