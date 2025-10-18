Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind Maria Alessandra Neag

Riegelsberg (ots)

Die 12-jährige Maria Alessandra Neag ist seit dem gestrigen Freitagnachmittag gegen 15 Uhr vermisst. Sie hat ihr Elternhaus in 66292 Riegelsberg um kurz vor 15 Uhr verlassen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Alle polizeilichen Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Maria ist za. 150 cm groß und hat dunkle mittellange Haare. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Die Polizeiinspektion Völklingen bittet unter der Telefonnummer 068982020 oder 110 um Hinweise bezüglich des Aufenthaltsortes von Maria.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell