Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen (ots)

Am 13.04.2023, um 03:14 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit einem VW Touareg die Straße des 13. Januar in Völklingen-Luisenthal, aus Richtung Saarbrücken kommend. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst seitlich mit einem am Straßenrand geparkten VW Polo und in der Folge frontal mit dem einem Lichtmast. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort wurde der VW Touareg quer zur Fahrbahn in Richtung Saarbrücken mit einem erheblichen Frontschaden und einer gebrochenen Vorderachse festgestellt. An dem Pkw war die Beifahrertür geöffnet. Zudem waren die Airbags auf Fahrer- und Beifahrerseite ausgelöst. Ermittlungen betreffend des VW Touareg ergaben, dass der Pkw am 05.04.2023 als gestohlen gemeldet wurde. Die angebrachten französischen Kennzeichen wurden am 12.04.2023 als gestohlen gemeldet. Intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem Unfallverursacher verliefen ergebnislos. An dem VW Polo entstand ein erheblicher Streifschaden, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, gleiches gilt für den Schaden an dem Lichtmast. Der VW Touareg wurde total beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 8000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell