Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen- Betrunkener fährt in Kinderwagen

Völklingen (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20:16 Uhr in der Hohenzollernstraße in Völklingen zu einem Vorfall, bei welchem ein 49-jähriger Fahrzeugführer mit einem Kinderwagen kollidierte, in welchem sich ein 2-jähriges Kind befand. Der Fahrzeugführer befuhr mit einem blauen Audi A3 die Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Fürstenhausen, als eine 40-jährige Mutter die Straße mit ihrem Kinderwagen und dem darin befindlichen 2-jährigen Sohn an einer Fußgängerampel überquerte. Der Fahrzeugführer bemerkte die rote Lichtzeichenanlage nicht rechtzeitig, sodass er zu spät abbremste und mit dem Kinderwagen leicht kollidierte. Das Kind wurde nicht verletzt und ein Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet.

