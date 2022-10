Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Großrosseln, OT St. Nikolaus- Felgendiebstahl an einem Mercedes

Großrosseln (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03:10 Uhr kam es in der Naßweilerstraße in Großrosslen, OT St. Nikolaus, zu einem Felgendiebstahl an einem grauen Mercedes. Die Geschädigte wurde durch Geräusche vor dem Anwesen geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, konnte sie eine männliche Person neben ihrem Fahrzeug kniend erblicken. Der unbekannte Mann war gerade dabei die Radmuttern am linken Hinterrad zu lösen. Die Geschädigte weckte daraufhin ihren Lebensgefährten, welcher an das Fenster klopfte und sich vor das Anwesen begab. Der unbekannte Mann packte daraufhin das abmontierte Hinterrad und diverses Werkzeug in den Kofferraum eines roten Skoda, welcher unmittelbar neben dem Mercedes geparkt war. Danach flüchtete der unbekannte Mann in Richtung Naßweiler. Weitere Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Völklingen folgen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

