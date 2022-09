Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Völklingen (ots)

Am Sonntag, gegen 04:30 Uhr, ereignete sich in Lauterbach, Hauptstraße, ein Verkehrsunfall. Der 43-jährige Fahrer aus Frankreich stieß beim Wenden mit seinem Pkw gegen ein Verkehrsschild und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Fahndung in einer Seitenstraße festgestellt werden. Sein Peugeot Partner war erheblich beschädigt. Der Fahrer pustete 1,33 Promille und hatte zudem Betäubungsmittel konsumiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

