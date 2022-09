POL-VK: Schlägerei auf Kirmes

Völklingen (ots) - Am Freitag, zwischen 21:00 Uhr und 21:15 Uhr, ereignete sich in der Hostenbacher Straße, Wehrden, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr rückwärts gegen einen abgestellten Wohnwagen und entfernte sich von der Unfallstelle. Es konnten Teile einer Rückleuchte vom Verursacher aufgefunden werden. Zur Unfallzeit wurde in der Straße ein silberner Van, VW Touran mit beschädigter linker Rückleuchte beobachtet. Zeugen, die Hinweise auf ...

mehr