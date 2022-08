Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Motorrads

Völklingen (ots)

Zum Diebstahl eines Motorrads kam es in dem Zeitraum vom letzten Freitag bis gestern Morgen in der Straße Auf Großscheid. Ein bislang unbekannter Täter begab sich in die nicht verschlossene Tiefgarage und versuchte zunächst das abgeschlossene Handschuhfach eines Audi A3 Cabriolets aufzubrechen. Als dies misslang entwendete er aus der Mittelkonsole des Wagens diverse Gegenstände. Im Anschluss begab er sich zu einem abgestellten Motorrad der Marke BMW, Typ R90/6, Baujahr 1976, und entwendete das Zweirad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Motorrad mit einem Fahrzeug abtransportiert. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

