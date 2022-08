Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Größere Schlägerei auf offener Straße

Völklingen (ots)

Am Samstag, den 13.08.2022, gegen 22:15 Uhr, passte eine vierköpfige Personengruppe fünf Personen im Kreuzungsbereich Poststraße / Hofstattstraße ab und ging gewaltsam auf diese los. Zeugen, welche die Polizei alarmierten, gaben in den ersten Mitteilungen an, es seien Schlagstöcke und Pfefferspray im Spiel. Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten, bot sich diesen ein chaotischer Zustand. Da offensichtlich Unbeteiligte versuchten, die Kontrahenten zu trennen, befanden sich ca. 30-40 Personen mitten auf der Straße, weshalb zur Beruhigung der Lage insgesamt acht Streifenwagen von den umliegenden Dienststellen angefordert wurden. Zum Teil befanden sich auch Kinder und Jugendliche unter den beteiligten Personen. Insgesamt konnten vier Täter und 7 Geschädigte ermittelt werden und es wurden diverse "Schlagwerkzeuge" und ein Tierabwehrspray sichergestellt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, melden diese bitte unter den genanten Kontaktmöglichkeiten.

