Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von 540l Diesel aus Baustellenfahrzeugen

Püttlingen (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter im Baustellenbereich der Straße Am Morgenstern 180l und 360l Diesel aus je zwei Baustellenfahrzeugen, welche am Straßenrand abgestellt waren. Die Täter hebelten hierfür die Tankdeckel der Fahrzeuge auf und pumpten den Kraftstoff vermutlich in einen mitgeführten Tank. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Täterhinweise bitte telefonisch an die PI Völklingen (06898-2020)

