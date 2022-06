Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Stieghorst Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Bielefeld (ots)

Orl Bei einem Verkehrsunfall auf der Selhausenstraße wurden eine Pkw Fahrerin aus Lage und ein Pkw Fahrer aus Bielefeld schwer verletzt. Gegen 14:05 Uhr kam es in Höhe der Zufahrt des Hauses 61 zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr die 53-jährige mit dem Ford Galaxy die Selhausenstraße in Richtung Osningstraße. Der 61-jährige VW Golf Fahrer befuhr die Selhausenstraße in Richtung Oerlinghausener Straße. In Höhe der Hauszufahrt kam es zur Kollision beider Pkw. Durch die Kollision wurden die Fahrerin und der Fahrer schwer verletzt. Die Notarzt von Christoph 13 wurde am Unfallort eingesetzt. Sie wurden nach der Erstbehandlung mit Rettungswagen der Feuerwehr in Bielefelder Krankenhäuser verbracht. Am Unfallort wurde das Verkehrunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000,00 Euro. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- sowie Spurensicherungsmaßnahmen wurde die Selhausenstraße für ca. 3 Stunden gesperrt. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

