POL-VK: Nutzen der Rettungsgasse mit anschließender Fahrerfeststellung

Völklingen (ots) - Im Zeitraum des 29.06.2022 bis zum 30.06.2022, 15:00 Uhr, kam es in der Röntgenstraße in Völklingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Beschädigt wurde im Vorbeifahren die Beifahrerseite eines am Straßenrand abgestellten Pkws. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die Röntgenstraße in Richtung Pasteurstraße. Hinweise auf einen Verursacher telefonisch an die PI Völklingen (06898- 2020) Rückfragen von Medienvertretern ...

mehr