POL-VK: Raub in Wettbüro mit flüchtigem Täter

Völklingen-Ludweiler (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, schleuderte vier Jugendliche zehn Hühnereier mithilfe einer Schleuder in die Dachgeschosswohnung eines Anwesens in der Lauterbacher Straße in Ludweiler. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß. Sie werden bei der Tat vom Geschädigten beobachtet und zwischen 13 und 14 Jahren beschrieben. Täterhinweise bitte telefonisch an die PI Völklingen ...

