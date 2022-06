Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Völklingen (ots)

Am Samstag, 25.06.22 kam es zu mehreren Mitteilungen über zwei Rollerfahrer, welche im Bereich In der Pottaschdell mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Kennzeichen fahren würden. Zunächst konnte nur einer der beiden Rollerfahrer festgestellt werden. Er räumte ein, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Das Fahrzeug wurde zur Erstellung eines Leistungsgutachtens sichergestellt. Kurze Zeit später konnte der zweite Rollerfahrer in der Nähe der angegebenen Örtlichkeit festgestellt werden. Dieser versuchte seinen Roller beim Erblicken der Polizei im Gebüsch zu verstecken und flüchtete zu Fuß in den Wald. Er konnte einige Meter weiter in einem Graben sitzend festgestellt werden. Auch sein Roller wurde sichergestellt. Gegen beide wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell