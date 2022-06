Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Wildschwein

Völklingen (ots)

Am 22.6.22 gegen 23:40 Uhr befuhr ein 29-jähriger mit seinem E-Bike den Saarleinpfand in Luisenthal. Hierbei kollidierte er mit einem Wildschwein. Der Mann wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

