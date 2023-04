Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Ersthelfer retten Fahrzeugführer aus brennendem Fahrzeug

Kleinblittersdorf (ots)

Am Ostersonntag, gegen 12:33 Uhr, ereignete sich auf der L 106 zwischen Sitterswald und Bliesransbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw kommt auf der leicht abschüssigen geraden Strecke aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dort befindlichen Baum. Anschließend rollt der Pkw in überschlagender Art und Weise die ca. 10m tiefe Böschung hinab. Der Pkw kommt schließlich in dem dortigen Heckenbewuchs in Unfallendlage zum Stehen und gerät in Brand. Der Fahrzeugführer kann sich nicht eigenständig aus dem Wrack befreien. Drei Ersthelfer, welche auch die Rettungskräfte alarmieren, gelingt es schließlich den Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug zu ziehen, bevor dieses vollständig ausbrennt.

Der 75-Jährige aus der Gemeinde Kleinblittersdorf wird schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Homburg geflogen.

