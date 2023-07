PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Angebliches Bremsversagen führt zu Verkehrsunfall Nachdem ein 26-jähriger Unfallfahrer am Samstag um 17.58 Uhr in Friedrichshafen am Kreisverkehr Ehlersstraße / Goethestraße deutlich zu schnell in diesen einfuhr, kam es in Folge dessen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Wie die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen bislang ermitteln konnten, fuhr ...

mehr