Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mehrere Jugendliche geraten in Seenot

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Heute ist eine Gruppe Jugendlicher gegen 14:30 Uhr auf dem Bodensee vor Friedrichshafen in Seenot geraten. Eine Betreuerin und 15 Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren befuhren auf zwei selber gebauten Flößen und einem aufblasbaren Kajak den Bodensee. Aufgrund der Windverhältnisse wurden sie immer weiter unkontrolliert auf den See abgetrieben. Glücklicherweise wurden ihre Hilferufe von einer Segelbootbesatzung einer Segelschule wahrgenommen, die umgehend die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen alarmierte. Alle 16 Personen wurden von der Wasserschutzpolizei gerettet und an Land gebracht. Dort wurde die Gruppe von Rettungskräften seelsorgerisch und medizinisch betreut. Die Betreuerin und ein Kind kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die anderen Jugendlichen sind wohlauf. Die Boote wurden von der Wasserschutzpolizei geborgen.

