PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 21.01.2023 aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots) - Widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen Zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Kind kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der B 30 zwischen der AS Ravensburg-Süd und Ravensburg-Nord in Fahrtrichtung Weingarten. Die Fahrerin eines VW Passat gab an, dass ein Lkw Fiat (Transporter) unmittelbar vor ihr vom rechten ...

