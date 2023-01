Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Streit endet in Schlägerei

Am Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Mengen zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einer 16-Jährigen und einem 19-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlugen sich die Beteiligten gegenseitig mit den Fäusten und kamen hierbei zu Fall. Als der 19-Jährige wieder auf seinen Beinen stand, schlug er ohne ersichtlichen Grund an zwei an der Tatörtlichkeit stehenden Fahrzeugen jeweils den linken Außenspiegel ab. Ein Anwohner, der die Beteiligten daraufhin ansprach, wurde postwendend von dem 19-Jährigen beleidigt. Beide Beteiligten müssen nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung rechnen, der 19-Jährige wurde zusätzlich noch wegen Sachbeschädigung und Beleidigung angezeigt. Da eventuell noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, werden eventuelle Geschädigte gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Tel. 07581 4820

Bad Saulgau/Herbertingen

63-Jährige fährt betrunken von Isny im Allgäu nach Bad Saulgau

Ein Zeuge meldete am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, ein fahrauffälliges Fahrzeug, welches im Stadtgebiet Bad Saulgau geradeaus über einen Kreisverkehr fuhr und sich dann auf der B 32 in Richtung Herbertingen entfernte. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau und eine Streife der Polizeihundeführerstaffel aus Pfullendorf konnten das besagte Fahrzeug, ein Nissan Qashqai, kurze Zeit später auf der B 32, Höhe Herbertingen, anhalten und kontrollieren. Bei der 63-jährigen Fahrzeugführerin konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung von über zwei Promille festgestellt werden. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten an Ort und Stelle den Führerschein der Fahrzeugführerin. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Durch das Überfahren des Kreisverkehrs entstand geringer Flurschaden, der Nissan Qashqai wurde durch diesen Unfall nur leicht beschädigt. Ermittlungen ergaben, dass die 63-Jährige ihre Fahrt in Isny im Allgäu begann. Da an dem Nissan Qashqai mehrere Unfallbeschädigungen festgestellt wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auf der Fahrt von Isny im Allgäu bis nach Bad Saulgau zu weiteren kleineren Unfällen kam. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell