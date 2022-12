Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis/Ravensburg

Senioren gehen Betrügern auf den Leim

Erneut hat eine Welle sogenannter Schockanrufe in den vergangenen Tagen die Region überrollt. Nahezu alle Angerufenen erkannten den Betrugsversuch, bei dem sich die Betrüger als Angehöriger ausgeben und behaupten, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nur durch die Zahlung einer hohen Kaution wäre es möglich, einer sofortigen Inhaftierung zu entgehen. Eine 75-jährige Frau aus dem östlichen Bodenseekreis fuhr am Mittwoch nach dem Anruf direkt zur Polizei, um ihren angeblichen Enkel abzuholen und erfuhr so von dem Betrugsversuch. Eine weitere Seniorin schenkte den Betrügern Glauben und wollte auf einer Bankfiliale einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag abheben. Durch die geistesgegenwärtige Reaktion der Bankmitarbeiter flog der Betrugsversuch auf und die Seniorin entging nur knapp einem hohen finanziellen Verlust. Nicht so glimpflich ging die Sache für eine Frau aus Salem aus. Die Seniorin ließ sich durch die geschickte Gesprächsführung der Betrüger derart unter Druck setzen, dass sie am Mittwoch kurz nach 15.30 Uhr im Schiesserweg Wertgegenstände im fünfstelligen Euro-Bereich an einen angeblichen Boten übergab. Der Tatverdächtige wird als etwa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, stämmig und von südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug einen braun/beigen Blouson, eine braune Stoffhose und eine blaue Basecap. Personen, die die Geldübergaben beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden. In diesem Zusammenhang warnen die Ermittler erneut vor dieser Betrugsmasche und bitten darum, lebensältere Angehörige und Bekannte zu sensibilisieren. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Einbruch in Schule

In ein Schulgebäude in der Vogelsangstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Über eine Nottreppe auf der Gebäuderückseite gelangte der Unbekannte zu einem Fenster der Gemeinschaftsschule und brach dieses gewaltsam auf. In der Folge durchsuchte der Einbrecher Schränke in einem Aufenthaltsraum. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die in der Tatnacht am Schulgebäude Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Pkw in der Hochbildstraße verursacht hat. Der Täter zerkratzte die Fahrerseite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 76-jährige Renault-Lenkerin, die am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Bahnhofstraße mit einem landwirtschaftlichen Gespann zusammengestoßen ist. Die Frau fuhr zunächst hinter dem 52-jährigen Traktor-Fahrer und setzte zum Überholen an. Zeitgleich wich der 52-Jährige einem geparkten Fahrzeug aus, weshalb die 76-Jährige seitlich mit dem Gespann kollidierte. Der 52-Jährige bemerkte den Zusammenstoß zunächst offenbar nicht und fuhr weiter. Bislang unbekannte Zeugen des Unfalls wiesen den Traktor-Fahrer wenig später auf den Zusammenstoß hin, weshalb dieser zur Unfallstelle zurückkehrte. Während am Renault rund 3.000 Euro Sachschaden entstand, konnte am landwirtschaftlichen Gespann kein solcher festgestellt werden. Der Polizeiposten Salem bittet die Zeugen, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Friedrichshafen

Pkw entwendet

Unbekannte haben am Dienstagabend einen Pkw entwendet, der auf dem Gelände einer Firma am Alfred-Colsmann-Platz abgestellt war. Die Täter fuhren mit dem Ford zunächst auf dem Gelände herum, nahmen dann kurzeitig einen Gabelstabler in Betrieb und flüchteten schließlich mit dem Pkw. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise auf das Fahrzeug mit Berliner Kennzeichen sowie auf die Unbekannten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

