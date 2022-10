Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebe entwenden Schmuck

Einen goldenen Ring haben am Dienstag gegen 15.30 Uhr zwei bislang unbekannte Diebe aus der Auslage einer Goldschmiede in der Marktstraße entwendet. Das Duo lenkte den Inhaber zunächst ab, was der Mann nutzte um das Schmuckstück einzustecken. Im weiteren Verlauf verließ der Dieb das Geschäft zügig und ging in Richtung Obertor. Seine Begleiterin folgte ihm kurze Zeit später. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Diebe nicht mehr antreffen. Die Ermittler bitten daher unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu dem Mann, der als etwa 175 cm groß, mit athletischer Figur, dunklem kurzem Haar und einem Dreitagebart beschrieben wird. Die Frau soll zwischen 170 bis 175 cm groß sein, schulterlanges dunkles Haar sowie auffällig starkes Makeup getragen haben. Sie war mit einer schwarzen Lederjacke und einer bordeaux-roten Steppjacke bekleidet.

Ravensburg

Schockanrufe - Polizei warnt vor Betrügern

Mehrere Personen wurden im Laufe des Dienstags von sogenannten "Schockanrufen" belästigt. In den Telefonaten gaben die Betrüger vor, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Haftstrafe bevorstehe. Um diese abzuwenden, sei die Übergabe eines fünfstelligen Euro-Betrags oder Wertsachen als Kaution nötig. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche rechtzeitig und legten auf. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser hinlänglich bekannten Betrugsmasche und rät dazu, sich von derartigen Anrufern nicht in ein Gespräch verwickeln und unter Druck setzen zu lassen. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

Ravensburg

Unbekannte greifen Mann an - Zeugen gesucht

Nachdem ein 19-Jähriger angibt, am Dienstag gegen 18 Uhr in der Escher-Wyss-Straße von zwei Unbekannten angegriffen worden zu sein, ermittelt die Polizei Ravensburg. Seinen Angaben zufolge habe er sich mit einem Unbekannten über die sozialen Medien verabredet. Am Treffpunkt sei er von den Männern überwältigt und bestohlen worden. Erst als zwei Zeugen die Angreifer ansprachen, suchten diese fluchtartig das Weite in Richtung der der Unterführung. Der Mann erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht werden. Einer der Täter sei auffallend klein gewesen und hatte schwarze Haare. Einer soll einen grauen-, der andere einen grün-grauen Kapuzenpullover getragen haben. Weitere Zeugen, die auf die Geschehnisse aufmerksam wurden oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 bei der Polizei zu melden.

Ravensburg

Bus touchiert Radfahrerin

Leichte Verletzungen hat sich eine 48 Jahre alte Radfahrerin zugezogen, als sie am Dienstag gegen 10.15 Uhr in der Meersburger Straße von einem Bus touchiert wurde. Der 42 Jahre alte Busfahrer war stadteinwärts unterwegs und wollte nach rechts in die Olgastraße abbiegen. Dabei übersah er die rechts neben ihm auf dem Fahrradschutzstreifen fahrende Radlerin, die in Folge des Zusammenstoßes stürzte. Ein Rettungsdienst brachte die Zweiradfahrerin zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Sachschaden fiel eher gering aus.

Bad Waldsee

Mit über drei Promille am Steuer

Wegen zweier Männer, die in einem Supermarkt Kunden angepöbelt hatten, wurde eine Polizeistreife am Dienstag kurz nach 18.30 Uhr alarmiert. Weil das Duo den Supermarkt inzwischen verlassen hatte, suchten die Beamten nach dem Wagen und trafen diesen am Skaterplatz in der Bahnhofstraße an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten beim 51-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest, den ein Test bestätigte: der Mann hatte weit über drei Promille Alkohol intus. Zwei Blutentnahmen in einem Krankenhaus waren die Folge. Die Beamten nahmen dem 51-Jährigen den Fahrzeugschlüssel ab und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Er muss zudem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Achberg

Fahrzeug übersehen - Unfall

Mittelschwere Verletzungen erlitt ein 35-jähriger Skoda-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der A 96 zugetragen hat. Ein 51-jähriger ausländischer Sattelzugfahrer scherte auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg in Fahrtrichtung München zum Überholen aus und übersah dabei den Skoda, der sich auf der linken Fahrspur befand. Der 35-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr wuchtig auf den Sattelauflieger auf. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Während an seinem Skoda wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, wird dieser am Sattelzug auf etwa 5.000 Euro beziffert. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Skoda. Der 51-Jährige musste indes eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen im Allgäu

Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Bei einem Sturz im Spatzenweg schwer Verletzt hat sich am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr ein 19 Jahre alter Radfahrer. Mutmaßlich infolge Unachtsamkeit verlor er bei Fahrbahnunebenheiten die Kontrolle über sein Zweirad. Ein Rettungsdienst brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik.

