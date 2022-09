Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Polizei zieht um

Bad Bergzabern (ots)

Bad Bergzabern - Am Mittwoch, 21.09.2022, nimmt die Polizei Bad Bergzabern ihr neues Dienstgebäude in der Weinstraße 43 in Betrieb.

Der bisherige Standort der Polizeiinspektion Bad Bergzabern bietet für den Publikumsverkehr dann keinen Service mehr an. Die Bürger werden gebeten, die Dienstgebäude am Umzugstag nur in dringenden Fällen aufzusuchen. Anzeigen können auch jederzeit über die Onlinewache unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache erstattet werden. Eine telefonische Erreichbarkeit über die Amtsleitung (06343/9334-0) sowie den Notruf (110) bleibt gewährleistet. Eine offizielle Einweihung wird es am 14. Oktober 2022 geben.

