Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Einbruchsdiebstahl

Ein unbekannter Täter ist am Montagnachmittag zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr in die Privaträume einer Eisdiele in der Hauptstraße eingedrungen. Nachdem der Unbekannte zunächst mehrmals die Eisdiele betreten hatte, begab er sich in den privaten Bereich des Betriebs und verschaffte sich dann Zugang zur dort befindlichen Wohnung und durchsuchte dort einzelne Räumlichkeiten. Über etwaiges Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, die im Bereich der Eisdiele verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel: 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw beschädigt, der in der Straße "Allee" abgestellt war. Der Unfallverursacher streifte das Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel: 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf

Sachbeschädigung an Schule

Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich hat ein Unbekannter zwischen Freitagabend und Montagmorgen an der Realschule am Eichberg angerichtet. Der Unbekannte hatte Blöcke zur Befestigung des Blitzableiters vom Vordach des Schulgebäudes entfernt und diese vom Dach heruntergeworfen. Auch die Blechverkleidung des Vordaches wurde durch den Täter beschädigt, in dem diese teilweise weggerissen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich beim Tatverdächtigen um einen circa 175cm großen Mann im Alter von etwa 16 Jahren handeln. Er soll von schlanker Statur sein und kurze blonde Haare haben sowie mit einem dunkelgrauen Shirt der Marke Nike bekleidet gewesen sein. Der Polizeiposten Pfullendorf hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise unter Tel: 07552/20160 entgegen.

Inzigkofen

Auto überschlägt sich in Tunnel

Ein 24-jähriger Fahrzeuglenker hat sich am frühen Montagabend mit seinem Fahrzeug auf der L 277 in einem Tunnel bei Dietfurt überschlagen. Der Honda-Lenker war von Gutenstein kommend in Richtung Sigmaringen wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und bremste sein Fahrzeug im Tunnel stark ab, offenbar um einem entgegenkommenden Pkw auszuweichen. In der Folge lenkte der 24-Jährige sein Fahrzeug gegen die Tunnelmauer, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer erlitt durch den Unfall schwerere Verletzungen und musste durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Honda beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

