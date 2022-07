Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ablenkung war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montag gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Dekan-Rogg-Straße/Grötzelstraße. Weil sie ihre Aufmerksamkeit während der Fahrt eher dem schreienden Kind auf der Rücksitzbank schenkte, fuhr eine 39-jährige Audi-Lenkerin unachtsam in den Kreuzungsbereich ein und nahm dabei einem VW-Caddy-Fahrer die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der Autos wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Wagen der Unfallverursacherin, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 10.000 Euro Sachschaden, am VW wird dieser auf rund 2.500 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Mann außer Rand und Band

Offenbar in einem Ausnahmezustand befand sich ein 52-jähriger Mann, der am Dienstagmorgen in einer Gaststätte negativ in Erscheinung trat und sich im Anschluss mit der Polizei anlegen wollte. Zeugenangaben zufolge soll er in der Gaststätte in der Friedrichstraße nach einem Glas gefragt haben, um dieses zu verzehren. Da dies abgelehnt wurde, soll er kurzerhand zu dem Glas seines Nebenmanns gegriffen, hineingebissen und Scherben geschluckt haben. Da er zunehmend aggressiver wurde, rückte die Polizei an. Auch den Beamten gegenüber verhielt er sich vollkommen unkooperativ und setzte sich den Maßnahmen der Polizei mit aller Kraft zur Wehr und schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht. Außerdem warf er mit beleidigenden Äußerungen um sich. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von weit über einem Promille, weshalb ihn die Polizisten in Gewahrsam nahmen und eine ärztliche Untersuchung veranlassten. Der 52-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Friedrichshafen

Lkw nimmt Mofa die Vorfahrt - Senior schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Mofa-Fahrer zugezogen, als er am Dienstag gegen 9.30 Uhr im Kreisverkehr der Äußeren Ailinger Straße mit einem Sattelauflieger zusammengestoßen ist. Ein 44-jähriger Lastwagenfahrer fuhr vom Graf-von-Soden-Platz in den Kreisverkehr ein, übersah den stadtauswärts fahrenden Zweirad-Lenker und nahm ihm die Vorfahrt. Dem 82-Jährigen gelang es nicht mehr, rechtzeitig auszuweichen, und er prallte in der Folge gegen den Auflieger. Dabei zog er sich eine Fraktur am Arm zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden fällt mit wenigen hundert Euro gering aus. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr vor Ort war, musste die Straße bis etwa 11.30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden.

Kressbronn

Einbruch

Unbekannte haben sich mutmaßlich in der Nacht von Sonntag auf Montag unerlaubt Zutritt zum ehemaligen Kinderheim in der Blütenstraße verschafft. Durch eine zuvor gewaltsam geöffnete Tür auf der Rückseite des Gebäudes brachen die Täter ein. Ob aus den als Lager genutzten Räumlichkeiten etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 an den Polizeiposten Langenargen zu wenden.

Oberteuringen

Missglücktes Überholmanöver

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 290 zwischen Hefigkofen und Horgenzell. Eine 55-jährige Mercedes-Lenkerin wollte im Waldgebiet nach links auf einen Waldweg abbiegen und bremste ab. Die folgende 61 Jahre alte Opel-Fahrerin erkannte das Vorhaben offensichtlich nicht und setzte zum Überholmanöver an. Dabei kollidierte ihr Wagen mit dem abbiegenden Mercedes. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Chips und Energy-Drinks gestohlen

Auf Snacks und Drinks hatten es offensichtlich zwei junge Männer abgesehen, als sie sich am Sonntagabend gegen 22.25 Uhr am Warenaußenlager eines Lebensmittelgeschäfts in der Lippertsreuter Straße zu schaffen gemacht haben. Einer der beiden Tatverdächtigen kletterte über den Zaun und nahm einen Karton Chips sowie Energy-Drinks mit, wovon beide im näheren Umfeld schon teilweise konsumierten. Einer der Verdächtigen wird als 14-16 Jahre alt und zierlich beschrieben. Er war mit einer dreiviertel-langen Bluejeans und einem roten T-Shirt bekleidet, trug dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle und hatte braune Haare. Sein Komplize wird als deutlich größer beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am vergangenen Freitag zwischen 7 Uhr und 11.30 Uhr beim unachtsamen Rangieren auf dem Parkplatz des Bildungszentrums in der Ensisheimer Straße verursacht. Ohne sich um den am geparkten schwarzen VW Golf angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weg. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07544/9620-0 um sachdienliche Hinweise.

Markdorf

Kontrolle verloren - Pkw kracht in Geländer

Mutmaßlich unachtsames Spiel mit dem Gaspedal wurde am Montagabend gegen 22.15 Uhr einem 36-jährigen BMW-Fahrer in der Ravensburger Straße zum Verhängnis. Beim Anfahren von der Straße "Am Stadtgraben" beschleunigte er seinen Wagen derart, dass das Pkw-Heck ausbrach. Beim Versuch gegenzulenken verlor er die Kontrolle über den BMW und kollidierte mit dem angrenzenden Schutzgeländer des Gehwegs. Am Pkw entstand rund 10.000 Euro Sachschaden, wie hoch dieser am Geländer ausfällt, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der 38-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

