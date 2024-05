POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Radfahrer auf der L 350 nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Altensteig (ots) - Unbekannte haben am Dienstagmittag Papier im Bereich des Schlosses Altensteig entzündet und sind anschließend geflüchtet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen setzten unbekannte Täter gegen 12:00 Uhr mehrere Papierseiten an einer Außenmauer des Schlosses in Brand. Durch eine aufmerksame Passantin konnte die in der Kirchstraße gelegene ...

