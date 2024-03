Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Autoaufbrecher flüchten - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Bei der Tatausführung gestört worden sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Personen, die einen Pkw im Stadtteil Buckenberg aufgebrochen haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen machten sich zwei Personen gegen 01:45 Uhr gewaltsam an einem geparkten Auto in der Straße "Am Waldsaum" zu schaffen. Hierbei schlugen diese die Fahrerscheibe ein und entnahmen die digitale Tachoeinheit. Der Eigentümer ertappte die Tatverdächtigen, weshalb diese samt dem Diebesgut die Flucht ergriffen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, unter der Beteiligung mehrerer Funkstreifen, konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich auf etwa 4.500 Euro beziffern.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell