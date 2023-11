Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach - Hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Zu einem Brand eines Einfamilienhauses ist es am Sonntagabend im Ortsteil Schapbach gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet am Sonntagabend gegen 21 Uhr ein Einfamilienhaus Im Wiesengrund aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen in dem Objekt. Eilig anfahrende Kräfte der Feuerwehr stellten den Dachstuhl des freistehenden Hauses in Brand stehend fest. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte durch die Löscharbeiten verhindert werden. Der entstandene Schaden an dem nun nicht mehr bewohnbaren Haus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300.000 Euro. Neben Polizei und Notarzt war die Feuerwehr mit 18 Fahrzeugen und gut 100 Mann im Einsatz. Der Bezirksdienst des Polizeireviers in Freudenstadt hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Christian Koch, Pressestelle

