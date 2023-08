Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Sonnenstudio

Calw (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in ein Sonnenstudio in der Gottlob-Bauknecht-Straße in Calw eingebrochen.

Gegen 01.00 Uhr verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in das Ladengeschäft und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07051/161 0 zu melden.

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell